مردم بصیر و انقلابی مهاباد در ادامه تجمعات شبانه خود، با اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی، بر ایستادگی قاطع در برابر دشمنان تأکید کرده و حضور آگاهانه در خیابان‌ها و میادین را عاملی کلیدی در تقویت روحیه مقاومت و خنثی‌سازی توطئه‌ها دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شهروندان ولایت‌مدار و غیور مهاباد در ادامه تجمعات شبانه خود، با حضور پرشور در خیابان‌ها و میادین شهر، بار دیگر اراده پولادین خود را در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

در این تجمع مردمی، شرکت‌کنندگان با واکنش به اظهارات اخیر و مداخله‌جویانه مقامات آمریکایی، تصریح کردند که تهدیدات و لفاظی‌های دشمنان هیچ خللی در اراده ملت ایران ایجاد نخواهد کرد و مسیر مقاومت با قدرت ادامه خواهد یافت.

شهروندان مهابادی حضور خود در خیابان‌ها و میادین را نمادی از بصیرت و آمادگی همیشگی برای مقابله با ترفندها و توطئه‌های استکبار جهانی عنوان کرده و تأکید نمودند که این حضورهای آگاهانه، نقششه‌های شوم دشمنان را خنثی و روحیه مقاومت را بیش از پیش تقویت می‌کند.