به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استاندار تهران به همراه معاونین در طی سفر به شهرستان قدس، بازدید از پروژه‌های عمرانی و پس از شرکت در جلسه بررسی مصوبات سفر سال گذشته گفت: ۷۵ درصد از مصوبات سفر سال گذشته بطور کامل در شهرستان قدس محقق شده است.

معتمدیان با اشاره به اینکه حتی در شرایط جنگی کشور در یکسال گذشته اقدامات عمرانی در شهرستان قدس به خوبی انجام شده است افزود:از ۲۵ مصوبه سفر سال گذشته در زمینه‌های عمرانی، زیرساختی و آموزشی تا کنون ۱۵ مصوبه اجرایی و عملیاتی شده است که ۱۰ مصوبه دیگر نیز در حال اجراست که در خصوص تسریع اجرای آنها دستوراتی در زمینه همراهی بین دستگاهها، تامین زمین، مسائل حقوقی و تخصیص اعتبار داده شد تا در چند ماه آینده شاهد اجرای مصوبات در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان شهرستان قدس باشیم.