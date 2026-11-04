کرمان، قطب تولید پنل‌های خورشیدی کشور خواهد شد

استاندار کرمان از برنامه‌ریزی برای تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید پنل‌های خورشیدی در استان خبر داد و گفت: کرمان علاوه بر تبدیل‌شدن به قطب تولید انرژی خورشیدی، به قطب تولید پنل‌های خورشیدی نیز تبدیل خواهد شد.