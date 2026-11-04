کرمان، قطب تولید پنلهای خورشیدی کشور خواهد شد
استاندار کرمان از برنامهریزی برای تکمیل حلقههای زنجیره تولید پنلهای خورشیدی در استان خبر داد و گفت: کرمان علاوه بر تبدیلشدن به قطب تولید انرژی خورشیدی، به قطب تولید پنلهای خورشیدی نیز تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
محمدعلی طالبی، روز چهارشنبه ۱۳ آبانماه، در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز دوم کارخانه تولید سیلیکون متال فاریاب گفت: استان کرمان با بیش از ۸ هزار مگاوات مجوز صادرشده، در این حوزه جایگاه نخست کشور را دارد و از نظر ظرفیت نیروگاههای در مدار نیز در رتبه سوم قرار گرفته است.
وی افزود: پیشبینی میشود کرمان امسال از نظر ظرفیت نیروگاههای به بهرهبرداریرسیده، رتبه نخست کشور را کسب کند.
طالبی گفت: احداث این کارخانه گامی در راستای تکمیل حلقههای زنجیره تولید پنلهای خورشیدی در استان خواهد بود
وی افزود: در کرمان شاهد شکلگیری زنجیرهای از استخراج معدن سیلیس تا تولید پنلهای خورشیدی هستیم که تحقق آن، اتفاقی بزرگ در مسیر توسعه استان به شمار میرود.