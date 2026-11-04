معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت از ثبت ۳۲۲ همت عدم‌النفع در بخش صنعت و معدن طی نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: ۱۲۲ همت از این رقم ناشی از ناترازی انرژی بوده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید شجاعی در نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با حضور حمید بورد، سرپرست وزارت نفت با اشاره به آثار محدودیت‌های انرژی بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی افزود: عدم‌النفع بخش صنعت و معدن ناشی از تولیدنشدن محصولات در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت و در سال گذشته ۴۷۳ همت برآورد شده است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت با اشاره به آثار محدودیت‌های انرژی بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی افزود: عدم‌النفع بخش صنعت و معدن ناشی از تولیدنشدن محصولات در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت و در سال گذشته ۴۷۳ همت برآورد شده است.

وی با بیان اینکه حفظ تولید به خط قرمز دولت در سیاست‌گذاری انرژی تبدیل شده است، گفت: در جلسات شورای عالی انرژی و نشست‌های دولت بر ضرورت توجه به الزامات استمرار تولید در تصمیم‌گیری‌های حوزه انرژی تأکید شده است.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت همچنین از کاهش حاشیه سود صنایع خبر داد و گفت: حاشیه سود صنعت فولاد که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ درصد بود، اکنون به کمتر از ۶ درصد رسیده است. این میزان با کنار گذاشتن چند شرکت بزرگ فولادی، در برخی واحد‌ها به حدود ۲.۵ درصد کاهش می‌یابد؛ این در حالی است که حاشیه سود بخش بانکی از ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

شجاعی ادامه داد: تورم تولیدکننده، مشکلات تأمین انرژی و سایر محدودیت‌ها، شرایط فعالیت بنگاه‌های تولیدی را دشوار کرده است. همچنین بر اساس آماری که از وزارت کار دریافت شده، تا پایان شهریور امسال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از چرخه بیمه خارج شده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار بر بازار کار باشد.

وی درباره برنامه تأمین گاز صنایع در دوره سرد سال گفت: مصرف روزانه گاز کل صنعت کشور با احتساب پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در شرایط عادی حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب است؛ اما در جدول بررسی‌شده در شورای عالی انرژی، برای دوره محدودیت و اوج مصرف، روزانه ۱۶۱ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است.

به گفته شجاعی، این برنامه از آذرماه تا نیمه اسفندماه اجرا می‌شود و وزارت صمت نحوه توزیع گاز را به تفکیک صنایع اعلام خواهد کرد.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی صنایع در تخصیص گاز افزود: تأمین گاز صنایع ارزآور، به‌ویژه صنعت فولاد، باید تا حد امکان حفظ شود. همچنین با توجه به نقش صنایع کوچک در اشتغال‌زایی و پیامد‌های اجتماعی محدودیت تولید، لازم است میزان محدودیت این واحد‌ها به حداقل برسد.

وی با اشاره به امکان استفاده برخی صنایع از سوخت جایگزین گفت: صنایعی مانند سیمان و قند و شکر می‌توانند بخشی از مصرف گاز خود را با سوخت‌های دیگر جایگزین کنند.

شجاعی در ادامه به اختلاف قیمت گاز در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: قیمت گاز دریافتی از شبکه برای هر مترمکعب در بخش احیای فولاد حدود ۲۵ هزار تومان است؛ در حالی که قیمت کشف‌شده در بورس به حدود ۸۳ هزار تومان رسیده است. این اختلاف با حاشیه سود فعلی صنایع همخوانی ندارد و می‌تواند فعالیت تولیدی را با مشکل مواجه کند.

وی پیشنهاد کرد در فرمول قیمت‌گذاری گاز، شرایط تاب‌آوری صنایع در نظر گرفته شود و برای افزایش قیمت‌ها سقف مشخصی تعیین شود. همچنین در شرایط اضطراری یا هنگام جهش قیمت هاب‌های بین‌المللی، امکان صرف‌نظر کردن از برخی مؤلفه‌های فرمول قیمت‌گذاری یا استفاده از سازوکاری مشابه سه‌ماهه نخست سال فراهم شود.

معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت، اجرای جدول مصوب شورای عالی انرژی برای تخصیص گاز و مساعدت در تعیین قیمت انرژی صنایع را دو مطالبه اصلی این وزارتخانه دانست و واردات گاز از سوی صنایع و بخش خصوصی را نیز از راهکار‌های کاهش محدودیت‌های انرژی عنوان کرد.