دانش‌آموزان شرکت‌کننده در تجمعات شبانه در شیراز، با سر دادن شعار‌هایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ایستادگی پای آرمان‌های انقلاب، حمایت از رهبری و ادامه مسیر شهدا تأکید کردند و درس و دانش را راه پیشرفت و سربلندی کشور دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دانش‌آموزان شرکت‌کننده در تجمعات شبانه در شیراز، با سر دادن شعار‌هایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ایستادگی پای آرمان‌های انقلاب، حمایت از رهبری و ادامه مسیر شهدا تأکید کردند و درس و دانش را راه پیشرفت و سربلندی کشور دانستند.