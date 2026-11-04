اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در ارزیابی ملی بازرسی سلامت اداری، رتبه نخست کشور را کسب کرد و فاطمه نیکجو، بازرس سلامت اداری این اداره‌کل نیز به عنوان بازرس برتر کشوری معرفی و تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در همایش «روز ملی بازرسی» که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان برگزار شد، از برگزیدگان حوزه سلامت اداری کشور تجلیل شد.

در این مراسم، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با کسب رتبه نخست کشوری در حوزه بازرسی سلامت اداری، عنوان برترین استان کشور را به خود اختصاص داد. استان‌های خراسان رضوی و گیلان نیز به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم این ارزیابی ملی را کسب کردند.

همچنین فاطمه نیکجو، بازرس سلامت اداری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، به پاس عملکرد برجسته و تلاش‌های مؤثر در زمینه نظارت، پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مردم، به عنوان «بازرس سلامت اداری برتر کشور» معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

این موفقیت حاصل تلاش مستمر مجموعه اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در استقرار نظام مؤثر نظارتی، تقویت شفافیت و پاسخگویی، رعایت قانون‌مداری و ارتقای سلامت نظام اداری عنوان شده است.

در بخشی از لوح تقدیر فاطمه نیکجو که از سوی سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهدا شد، بر تعهد، مسئولیت‌پذیری، نظارت مؤثر، پیگیری دقیق تخلفات احتمالی و نقش‌آفرینی در صیانت از حقوق مردم تأکید شده است.

کسب این عنوان ملی، نشان‌دهنده جایگاه برجسته استان یزد در حوزه نظارت و سلامت اداری و گامی مؤثر در مسیر تقویت اعتماد عمومی، ارتقای شفافیت و تحقق نظام اداری سالم و پاسخگو است.