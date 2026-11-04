نواخته شدن زنگ استکبارستیزی در دبیرستان دخترانه فدک اراک
زنگ استکبارستیزی همزمان با سالروز ۱۳ آبان با حضور نماینده ولیفقیه در استان، معاون وزیر آموزشوپرورش و جمعی از مسئولان در دبیرستان دخترانه فدک اراک نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیتالله دری نجفآبادی در این مراسم آموزشوپرورش را سرمایه عزت و شرف کشور دانست و بر تربیت نسل آینده بر پایه ایمان، معرفت و اخلاق تأکید کرد. نماینده ولیفقیه در استان مرکزی همچنین با اشاره به جایگاه والای بانوان در جامعه، از شهیده مهسا طاهری بهعنوان الگویی از توانمندی و افتخارآفرینی زنان ایرانی یاد کرد. معاون وزیر آموزشوپرورش نیز ۱۳ آبان را یادآور سه رویداد مهم تاریخی دانست و بر آگاهیبخشی به دانشآموزان و نقشآفرینی آنان در مسیر عزت و استقلال کشور تأکید کرد.