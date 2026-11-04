اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران از مؤسسات خیریه، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و بخش خصوصی دعوت کرد با پیوستن به «پویش بزرگ اهدای کتاب»، با برپایی ایستگاه جمع‌آوری کتاب در ساختمان‌های خود، مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هفته کتاب، فرصتی است تا کتاب‌های خوانده‌شده، دوباره به چرخه خوانش بازگردند و به‌دست کسانی برسند که منتظرشان هست؛ به همین مناسبت «پویش بزرگ اهدای کتاب» با مشارکت گروه‌های اجتماعی، داوطلبانه و بخش خصوصی در سطح استان تهران برگزار خواهد شد.

در همین راستا، با هدف ترویج سنت پسندیده اهدای کتاب؛ اقدامی ارزشمند در جهت توسعه فرهنگ مطالعه و ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه؛ اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران از همه مؤسسات خیریه، سازمان‌های غیردولتی، تشکل‌های اجتماعی مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و داوطلبانه و سازمان‌های بخش خصوصی علاقه‌مند دعوت کرده است در این رویداد عظیم فرهنگی مشارکت کنند.

بر اساس این فراخوان، علاقه‌مندان می‌توانند با ثبت‌نام اولیه و تکمیل پرسشنامه برای برپایی ایستگاه جمع‌آوری کتاب در ساختمان‌های متعلق به تشکل یا سازمان خود اعلام آمادگی کنند تا هماهنگی‌های اجرایی لازم انجام شود.

مهلت ثبت‌نام و اعلام آمادگی در این پویش بزرگ خیرخواهانه تا ۲۱ آبان‌ماه بوده و متقاضیان می‌توانند با زدن روی کلمه اینجا؛ ورود به نشانی https://survey.porsline.ir/s/Flgf ۳ DNK یا اسکن کیوآرکد زیر پرسشنامه را تکمیل نمایند.