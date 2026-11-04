وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مجموعه رفاهی، فرهنگی و تربیتی «زینبیه» ویژه دانشجویان دختر دانشگاه قم را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امروز در سفر به قم مجموعه رفاهی، فرهنگی و تربیتی «زینبیه» ویژه دانشجویان دختر دانشگاه قم را افتتاح کرد.

حسین سیمایی صراف در تشریح مجموعه افتتاح‌شده زینبیه گفت: این مجموعه، رفاهی، فرهنگی و تربیتی است و شامل مسجد، سلف، مهد کودک و خانه استراحت برای دانشجویان دختر می‌شود. از همین جا به همه دانشگاه‌ها توصیه می‌کنم فضایی برای استراحت دانشجویان بین کلاس‌ها، به‌ویژه دانشجویان غیرخوابگاهی، فراهم کنند؛ چرا که در برخی دانشگاه‌ها به ندرت چنین فضایی دیده می‌شود.

وی با تأکید بر هویت‌دار بودن معماری این مجموعه تصریح کرد: معماری اینجا با روح و سلیقه ایرانی سازگار است و حیات ایرانی و نمای ایرانی در این مجموعه به خوبی نمایان است و فضای دینی، مذهبی و فرهنگی مناسبی برای دختران فراهم شده است.

وزیر علوم در خصوص طرح‌های خوابگاهی در دانشگاه‌های کشور گفت: چند طرح ساخت خوابگاه متاهلین در دست اجراست که این سیاست از ابتدا دنبال شده است؛ پیش‌تر حدود ۹۸۰ واحد خوابگاهی وجود داشت که امروز یک هزار و ۲۰۰ واحد به آن اضافه شده و شش هزار واحد نیز در دست ساخت است.

سیمایی صراف درباره بازدید خود از طرح‌های ساخت خوابگاه متاهیلبن در دانشگاه قم گفت: در این بازدید حدود ۲۳۰ واحد با پیشرفت‌های مختلف ۴۰ تا ۸۰ درصد مورد بررسی قرار گرفت و به زودی یکی از بلوک‌های خوابگاه متاهلین افتتاح خواهد شد.