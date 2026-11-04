سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است کنگره پس از انتخابات، برای ترامپ مانع‌تراشی کند، تأکید کرد: این موضوع یک مسئله داخلی در آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) با بیان اینکه انتخابات موضوع داخلی آمریکا است، گفت: مسکو امیدوار است دونالد ترامپ پس از انتخابات کنگره آمریکا نیز تلاش‌های صلح‌جویانه خود را در خصوص بحران کی یف ادامه دهد.

به گفته پسکوف، مسکو صمیمانه امیدوار است که دولت ترامپ پس از انتخابات کنگره آمریکا، رویکرد صلح محور خود را در قبال اوکراین حفظ کند.

پسکوف در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است کنگره پس از انتخابات برای ترامپ مانع‌تراشی کند، تأکید کرد که این موضوع یک مسئله داخلی در ایالات متحده است.

نشریه پولیتیکو پیشتر در گزارشی درباره نتایج انتخابات آمریکا نوشت: شماری از فعالان حزب جمهوری‌خواه که در شب انتخابات با این رسانه گفت‌و‌گو کردند، تصمیم ترامپ برای وارد کردن آمریکا به جنگ علیه ایران، بدون برنامه‌ریزی جدی و همچنین رفتار‌های افراطی و اظهارات جنجالی او را از عوامل اصلی کاهش حمایت رأی‌دهندگان از جمهوری‌خواهان عنوان کردند.