به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیته دارت شیراز گفت: این رقابت‌ها از ۲۹ اردیبهشت به میزبانی آکادمی دارت ساتین در شیراز آغاز شده و دارتیست‌هایی از شیراز، جهرم، ارسنجان، مرودشت، لارستان، صفاشهر، کوه‌چنار و بوانات در آن حضور یافته‌اند.

بینا افزود: تاکنون در مجموع ۴۳۲ نوبت حضور ورزشکار در ۱۶ مرحله ثبت شده و رنکینگ رقابت‌ها با نام ۷۷ دارتیست شامل ۴۹ آقا و ۲۸ بانو تنظیم شده است. این رقابت‌ها در قالب مراحل انفرادی و دوبل برگزار می‌شود و بیشترین مشارکت با حضور ۴۴ دارتیست در مرحله چهاردهم به ثبت رسید.

وی با اشاره به نتایج دور شانزدهم گفت: در رنکینگ آقایان، حسین فهام با ۲۲۳ امتیاز، نیما شریعت‌مهر با ۲۱۲ امتیاز و سعید شایانی با ۲۰۹ امتیاز به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. در رنکینگ بانوان نیز سپیده چوبینه با ۴۸۵ امتیاز، ضحا نصیری با ۲۹۵ امتیاز و حدیث زارع با ۲۵۰ امتیاز در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

رئیس کمیته دارت شیراز ادامه داد: از مهم‌ترین عملکرد‌های این دوره می‌توان به کسب ۱۰ عنوان قهرمانی انفرادی متوالی از سوی سپیده چوبینه در مراحل اول تا دهم و ثبت سه عنوان قهرمانی انفرادی از سوی حسین فهام اشاره کرد. همچنین در ۱۴ مرحله انفرادی آقایان، هفت بازیکن متفاوت موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند.

بینا هدف از برگزاری این رقابت‌ها را ایجاد فرصت منظم مسابقه برای دارتیست‌های استان برشمرد و گفت: حضور مستمر در فضای واقعی رقابت، نقش مهمی در افزایش تجربه، حفظ آمادگی، شناسایی نقاط ضعف و ارتقای عملکرد فنی ورزشکاران دارد.

وی در پایان تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با استمرار مسابقات، تنوع فرمت‌های رقابتی و ثبت دقیق نتایج و رکورد‌های فنی، زمینه مناسب‌تری برای ارزیابی عملکرد، شناسایی استعداد‌ها و توسعه دارت استان فراهم کنیم.