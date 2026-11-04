دشمنی آمریکا با مردم ایران ریشهای تاریخی دارد و نشأتگرفته از ایستادگی ملت ایران در مقابل زیادهخواهیهای آن کشور است؛ ایستادگیای که امروز نیز ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آمریکا که بارها به مردم ایران توهین کرده و این کشور را حامی تروریسم میخواند، در جنگهای تحمیلی به اهداف خود نرسید و اکنون با ظاهری متفاوت در قالب مذاکره ظاهر شده است. با این حال، ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کردهاند که در برابر زیادهخواهیها کوتاه نخواهند آمد و همچنان بر مواضع اصولی خود پافشاری میکنند.