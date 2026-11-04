ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی آمریکا

دشمنی آمریکا با مردم ایران ریشه‌ای تاریخی دارد و نشأت‌گرفته از ایستادگی ملت ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌های آن کشور است؛ ایستادگی‌ای که امروز نیز ادامه دارد.