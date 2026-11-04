هزاران نفر از شهروندان بوکانی امروز همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان، ضمن حضور پرشور در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، رژه باشکوه و ۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان» را با جلوه‌ای متفاوت، اصیل و ماندگار برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شهر بوکان امروز میزبان رویدادی باشکوه و حماسی بود؛ هزاران نفر از شهروندان این خطه، همدل و یک‌صدا همگام با سراسر کشور به میدان آمدند تا ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، حماسه‌ای ماندگار از ایستادگی و بصیرت را رقم بزنند.

این مراسم با خروش انقلابی مردم و سر دادن شعار‌های ضداستکباری آغاز شد؛ شهروندان بوکانی با حضور پرشور خود بار دیگر با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند و بر استمرار راه مقاومت تأکید نمودند.

یکی از بخش‌های برجسته این مراسم، برگزاری رژه حماسی و باشکوه ۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان» با حضور اقشار مختلف مردم بود.

در این میان، حضور سردار یدالله آبروشن، فرمانده قرارگاه شهید بروجردی، و سخنرانی و بخش‌هایی از تبیین ارزش‌های مقاومت توسط ایشان، جلوه‌ای دیگر به این تجمع بخشید.

حضور مردان و زنان غیور بوکانی با لباس‌های اصیل و زیبای کُردی در این رژه باشکوه، تصویری بی‌نظیر از اتحاد، همبستگی، اصالت و آمادگی همیشگی مردم این دیار در دفاع از ارزش‌های اسلامی و ایرانی را به نمایش گذاشت.