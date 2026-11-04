معاون اول رئیس جمهور در پیامی تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد محاسبات غلط دشمن به امنیت و عزت ایران خدشه وارد کند.

عارف: اجازه نمی‌دهیم محاسبات غلط دشمن به امنیت و عزت ایران خدشه وارد کند

عارف: اجازه نمی‌دهیم محاسبات غلط دشمن به امنیت و عزت ایران خدشه وارد کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدرضا عارف در فضای مجازی نوشت: پیام رهبر حکیم انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان، تصویری روشن از پایان افسانه استکبار است.

وی یادآور شد: با رهبر معظم انقلاب عهد می‌بندیم دولت با تکیه بر اراده پولادین مردم، اجازه نخواهد داد محاسبات غلط دشمن به امنیت، اقتصاد و عزت تمدنی جمهوری اسلامی ایران خدشه‌ای وارد کند.

عارف تاکید کرد: عزت و رفاه این مردم، خط قرمز ماست.