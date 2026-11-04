آزمایشگاه کنترل کیفیت آب و فاضلاب شیراز با خرید و راه‌اندازی تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، گامی نوین در ارتقای سطح نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی و شناسایی آلاینده‌های شیمیایی و زیست‌محیطی برداشت.

تجهیز آزمایشگاه آب و فاضلاب شیراز به فناوری‌های پیشرفته پایش کیفیت

تجهیز آزمایشگاه آب و فاضلاب شیراز به فناوری‌های پیشرفته پایش کیفیت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، زهره مظفری، مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شیراز، با اعلام این خبر توضیح داد: در راستای توسعه دامنه آزمون‌ها و افزایش دقت اندازه‌گیری، دستگاه جذب اتمی (Atomic Absorption Spectrophotometer) برای پایش فلزات سنگین و عناصر معدنی در منابع آب، آب تصفیه‌شده و شبکه توزیع راه‌اندازی شده است.

بهره‌گیری از این دستگاه امکان اندازه‌گیری دقیق عناصری نظیر سرب، کادمیوم، مس، روی و آهن را فراهم کرده و نقش مهمی در کنترل آلاینده‌های مخاطره‌آمیز برای سلامت شهروندان دارد.

وی افزود: همچنین برای توسعه ظرفیت آزمایشگاه در شناسایی آلاینده‌های آلی و ترکیبات شیمیایی خطرناک، آشکارساز جذب الکترونی (ECD) به تجهیزات تخصصی این مجموعه افزوده شده است.

این ابزار در ترکیب با دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)، قابلیت شناسایی ترکیبات آلی هالوژنه، سموم، آفت‌کش‌ها و به‌ویژه پایش تری‌هالومتان‌ها (THMs) را به‌عنوان محصولات جانبی فرآیند گندزدایی آب فراهم می‌کند.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شیراز تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اندازه‌گیری، علاوه بر ارتقای سطح نظارت بر شبکه توزیع آب، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر مدیران را برای پیشگیری از مخاطرات احتمالی و صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند.

به گفته وی، ارتقای تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفیت آب، سرمایه‌گذاری مطمئنی در مسیر سلامت عمومی و تضمین کیفیت آب آشامیدنی است.