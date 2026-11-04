مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران خبر داد و اعلام کرد: با واریز ۱۶.۹ همت دیگر، مجموع پرداختی به کشاورزانی که تا ۹ آبان محصول خود را تحویل مراکز خرید تضمینی داده‌اند، به ۴۰۴.۷ همت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، حسن نوروزی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره این سازمان، از واریز ۱۶.۹ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران خبر داد و گفت: این مبالغ امروز، چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵، به حساب کشاورزان واریز شد. وی افزود که این مرحله از پرداخت‌ها با تأمین و تخصیص اعتبار ۱۶.۹ همت انجام پذیرفت.

نوروزی با تشریح جزئیات این مرحله اظهار کرد: با این واریزی، ۱۰۰ درصد مطالبات گندم‌کاران کشور از ابتدای فصل خرید تضمینی تاکنون، به مجموع مبلغ ۴۰۴.۷ همت پرداخت شد. وی ادامه داد: این پرداخت‌ها شامل مطالبات گندم‌کارانی است که محصول خود را تا نهم آبان ماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند. وی در پایان تأکید کرد که این اقدامات در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین نقدینگی آنان انجام می‌شود.