رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی باید با تمام ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و انسانی خود در مسیر حل مسائل کشور حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدجواد سماواتی ، در جلسه بررسی و ارزیابی علمی و پژوهشی واحد‌ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان ، ضمن تجدید میثاق با شهدای گمنام این واحد دانشگاهی ، بر ضرورت ارتقای ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاهیان، تقویت نقاط قوت ملی و حرکت هدفمند در مسیر حل مسائل کشور تأکید کرد.

وی افزود : دانشگاه، فراتر از یک نهاد آموزشی و پژوهشی، نهادی مردمی و برخوردار از مسئولیت اجتماعی است که باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و تخصصی خود، زمینه‌ساز خدمت به جامعه، تعالی علمی و پیشرفت کشور باشد.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه باید فرصتی برای خدمت، رشد علمی و ارتقای فرهنگی جامعه باشد، گفت : دانشگاهیان در هر پایگاه اجتماعی وظیفه دارند با شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود، در مسیر پیشرفت ایران نقش‌آفرینی کنند.

سماواتی افزود : ایران از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و راهبردی برخوردار است؛ از منابع غنی و ذخایر ارزشمند زیرزمینی گرفته تا موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، دسترسی به دریا‌ها و برخورداری از اراضی حاصل‌خیز کشاورزی. با این حال، بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت‌ها همچنان در مرحله بالقوه باقی مانده و به بهره‌برداری مؤثر و بالفعل نرسیده است که در چنین شرایطی، دانش باید حلقه اتصال ظرفیت‌های بالقوه به فرصت‌های بالفعل باشد و دانشگاه با ایجاد مسیر‌های علمی، فناورانه و اجرایی، زمینه توسعه پایدار و بهره‌برداری هوشمندانه از سرمایه‌های ملی را فراهم کند.

وی با اشاره به بیانات مقام عظمی ولایت حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای گفت : قدر فرصت خدمت را بدانیم، حال که میراث دار حرکت علمی پژوهشی مردم پایه‌ای هستیم که افکار متعالی فرزندان بلند قامت، بلند همت و آینده نگر رسول الله (ص) همان امامین انقلاب آن را تقویت و تثبیت نموده و دانش و فرهیختگی را به اقصی نقاط کشور به ویژه شهر‌های استان سیستان و بلوچستان هدیه کرد که در آن نه تنها تحصیل دانشگاهی و مراتب عالیه تعلیم، بلکه تحصیل فرزندان در مدارس به ویژه دختران، آرزوی آنان بود، تلاش کنیم تا این رشد و جهش را تسریع نموده و در مسیر ارتقاء کمی و کیفی آن گام‌های ارزنده برداریم و در جهت حل مسائل استان و توسعه علم و فناوری و ارتقا اقتصاد و رفاه مردم، همه ظرفیت علمی و پژوهشی واحد‌ها دانشگاهی و اساتید و دانشجویان عزیز و دلسوز را پای کار آوردیم.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی افزود: دانشگاه زمانی می‌تواند به رسالت واقعی خود دست یابد که دانش را از محدوده نظریه و تولید مقاله فراتر ببرد و آن را در خدمت حل مسائل واقعی جامعه قرار دهد. تربیت انسان‌های توانمند، مسئولیت‌پذیر و نافع برای جامعه، از مهم‌ترین مأموریت‌های نظام دانشگاهی است؛ انسان‌هایی که دانش و تخصص خود را در مسیر خدمت به مردم به کار گیرند و منشأ خیر و اثرگذاری در جامعه باشند.

سماواتی گفت : دانشگاه آزاد اسلامی نیز با تکیه بر گستردگی شبکه دانشگاهی و ظرفیت‌های تخصصی خود، می‌تواند در حوزه‌های راهبردی کشور نقش‌آفرینی کند. ورود این دانشگاه به حوزه امنیت غذایی در سطح کلان، نمونه‌ای از حرکت دانشگاه به سمت مسائل اساسی و اولویت‌دار کشور است؛ حوزه‌ای که پیوند مستقیمی با استقلال، امنیت ملی و آینده اقتصادی ایران دارد.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر، مطابق مفاد پیام بسیار مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته گذشته تقویت علوم پایه و توسعه زیرساخت‌های علمی، ضرورتی انکارناپذیر برای دستیابی به اقتدار علمی و فناورانه محسوب می‌شود. تولید علم باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دانشگاه‌ها دنبال شود؛ چراکه در جهان امروز، علم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت است و کشور‌هایی در عرصه رقابت جهانی جایگاه برتر خواهند داشت که از دانش عمیق‌تر، فناوری پیشرفته‌تر و توان علمی بالاتری برخوردار باشند.

وی افزود: همچنین، ایجاد اتاق‌های فکر تخصصی با مشارکت رشته‌ها و حوزه‌های علمی مختلف در دانشگاه، می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی دانش، ارائه راهکار‌های نوآورانه و حل مسائل پیچیده کشور باشد. مسائل ملی ماهیتی چندبعدی دارند و حل آنها نیازمند تعامل علوم مختلف و شکل‌گیری رویکرد‌های بین‌رشته‌ای است.

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی باید با تمام ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و انسانی خود در مسیر حل مسائل کشور حرکت کند؛ مسیری که در آن تولید علم به خلق ثروت، دانش به پیشرفت، ظرفیت‌های بالقوه به دستاورد‌های بالفعل و تخصص دانشگاهیان به خدمت مؤثر به جامعه تبدیل شود و در این مسیر اساتید و دانشجویان رکن اصلی موفقیت خواهند بود.