فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان گفت : شهدای دانش‌آموز نماد شجاعت، مسئولیت‌پذیری و فداکاری هستند و آشنایی دانش‌آموزان با سیره و آرمان‌های این شهدا، نقش مهمی در تقویت هویت ملی و دینی آنان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان در این مراسم با تأکید بر اهمیت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان، گفت: شهدای دانش‌آموز نماد شجاعت، مسئولیت‌پذیری و فداکاری هستند و آشنایی دانش‌آموزان با سیره و آرمان‌های این شهدا، نقش مهمی در تقویت هویت ملی و دینی آنان دارد.

سرهنگ محمد مهرزاد افزود: شهدا با فداکاری و ازخودگذشتگی خود، برگ‌های پرافتخاری در تاریخ ایران اسلامی رقم زدند و امروز وظیفه داریم با معرفی شخصیت، منش و سبک زندگی آنان، این میراث ارزشمند را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.