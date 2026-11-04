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کتاب «بوسه آذر» روایتی تاریخی و عاشقانه از تسخیر لانه جاسوسی به چاپ دوم رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، کتاب بوسه آذر نوشته محمد قایم خانی و روایتی داستانی از فضای اجتماعی و سیاسی ایران در سالهای پرالتهاب پس از پیروزی انقلاب است.
این اثر با تمرکز بر زندگی دانشجویان، خانوادهها و گروههای مختلف فکری، تصویری زنده و ملموس از دغدغهها، امیدها و نگرانیهای نسل جوان در آن دوران را ارائه داده است.
نویسنده با نگاهی دقیق و جزئینگرانه شخصیتهایی را خلق کرده که هرکدام نماینده بخشی از جامعه و جریانهای فکری آن زمان در ایران هستند.
نشر معارف این کتاب را منتشر کرده است.
زینب سلیمانی طامه گزارش می دهد...