به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در راستای گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، زنگ استکبارستیزی امروز در مدارس لرستان از جمله دبیرستان امام خمینی شهر خرم‌آباد نواخته شد تا دانش‌آموزان بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ استکبارستیزی تجدید میثاق کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی مقاومت ملت ایران در برابر قدرت‌های سلطه‌گر اظهار کرد: حضور و ایستادگی مردم در برابر قدرت‌های بزرگ جهان، ریشه در استقلال‌طلبی، حق تعیین سرنوشت و دفاع از ارزش‌های ملی دارد و ملت ایران برای حفظ استقلال خود هیچ‌گاه در برابر مستکبران کوتاه نیامده است.

سهرابی با بیان اینکه ۱۳ آبان تنها یک مناسبت تقویمی یا رویدادی تاریخی نیست، افزود: این روز نماد یک نگرش و فرهنگ ریشه‌دار است که از نسل‌های گذشته به ما منتقل شده و تاریخ ایران، سرشار از نمونه‌های مقاومت و ایستادگی مردم در دفاع از سرزمین و استقلال کشور است.

وی با اشاره به تفاوت شرایط ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته، به شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه در حمله آمریکا اشاره کرد و گفت: امسال در شرایطی روز دانش‌آموز و استکبارستیزی را گرامی می‌داریم که دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه به دست آمریکای جنایتکار به شهادت رسیدند؛ دانش‌آموزانی که جز تحصیل، علم‌آموزی و تقویت هویت ملی هدف دیگری نداشتند.

در این آیین نمادین، دانش‌آموزان با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی و تصاویر شهدای دانش‌آموز، به ویژه شهدای مظلوم مدرسه میناب، فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.