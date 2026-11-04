استاندار یزد با تأکید بر تشدید بازرسی‌ها و نظارت مستمر بر بازار میوه و تره‌بار، خواستار برخورد جدی با متخلفان، مقابله با دلال‌بازی و تسریع در ساماندهی این بازار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بابایی در نشست قرارگاه نظارت بر بازار میوه و تره‌بار استان یزد، بر ضرورت پیگیری مستمر اقدامات نظارتی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای کنترل بازار تأکید کرد.

وی همچنین دستور داد نشست بعدی این قرارگاه حداکثر تا ۱۰ روز آینده برگزار شود تا ضمن بررسی نتایج اقدامات انجام‌شده، راهکار‌های راهبردی برای کنترل قیمت‌ها و ساماندهی بازار میوه و تره‌بار ارائه شود.

در این نشست، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در ۱۰ روز گذشته، پس از تشکیل قرارگاه به دستور استاندار، ارائه شد.

صدور فاکتور‌های الکترونیکی و راه‌اندازی سکو‌های تنظیم بازار میوه و تره‌بار با همکاری شهرداری یزد در نقاط مختلف شهر، از جمله اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی این بازار بوده است.