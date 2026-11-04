به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس ستاد گردشگری شهرداری شهر تهران با اشاره به نصب کاشی‌های فیروزه‌ای بر دیوار کوچه‌های بافت تاریخی گفت: تابلو‌های کوچه‌های تاریخی معاصر در پایتخت با قدمت تاریخی شهر فاصله‌ی زیادی داشتند و از آنجایی که این کوچه‌های در مسیر ۳۰ گانه‌ی گردشگری هستند، فکر نصب کاشی‌های فیروزه‌ای را مطرح و به اجرا رسانیدیم.

امیر قاسمی افزود: بیش از ۳۰۰۰ بنای واجد ارزش میراثی و تاریخی در پایتخت با قدمت‌های گوناگون وجود دارند که بدونه اعلام نام‌های قدیمی این رگ‌های حیاتی شهر، رشته‌ی اتصال میان گذر‌های و دریچه تاریخ قطع می‌شد.

او با اشاره به پیشینه‌ی شکل گیری شهر‌های قدیمی گفت: با توجه به اینکه در زمان فعلی تمام توجه به چگونه جذب کردن گردشگر در بافت تاریخیست نگاه این روایت را به سوی انسان و دید بصری سوق دادیم.

قاسمی با تاکید بر هویت‌های میراثی و اهمیت به معماری شهری با حفظ صیانت از پیشینه افزود: با تکیه بر نگاه بصری و دقت در بحث زیبای شناسی کاشی‌های فیروزه‌ای را میهمان بافت تاریخی شهر کردیم تا گردشگران با هویت قدیمی شهر حس تعلق خاطر را در خود نگاه دارند.

در ادامه مدیر گردشگری بافت تاریخی منطقه ۱۲ تهران گفت: نصب کاشی‌های فیروزه‌ای از عودلاجان شرقی آغاز شده و در نظر داریم طرح نصب کاشی پلاک‌های فیروزه‌ای را در تمامی مسیر‌های ۳۰ گانه‌ی گردشگری داشته باشیم.

اکبر مختاری افزود: گذر امام زاده یحیی، میرزا محمد وزیر، کوچه فخرالملک در نمونه‌های شاخص این طرح بودند که کاشی پلاک‌های آن را نصب کردیم تا مخاطب را با پیشینه‌ی مردمی که در صد‌ها سال پیش زندگی میکردند آشنا کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: این نگاه میراثی برای اولین بار است که به اجرا رسیده و تا به حال اقدامی در مورد بازگرداندن آنچه که در گذشته بوده به زمان حال انجام نشده.

مختاری در پایان گفت: نگاه ما به ابنیه ها، روایتی از حفظ میراث فرهنگی در کنار توسعه‌ی گردشگری پایدار است و در نظر داریم ایده‌های حس تعلق خاطر را در بافت‌های واجد ارزش با دیگر مسئولین در میان بگذاریم چرا که بیش از ۶۰ درصد گردشگری میراثی در تهران قدیم خلاصه می‌شود.







