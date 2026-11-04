خیابان‌های شهر خلیفان امروز همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان، صحنه خروش انقلابی دانش‌آموزان، نوجوانان و اقشار مختلف مردمی بود که با فریادهای ضداستکباری و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب، بار دیگر بر ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آیین گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، امروز با حضور پرشور، چشمگیر و حماسی دانش‌آموزان، نوجوانان و عموم مردم ولایت‌مدار خلیفان در خیابان‌های این شهر برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهای ضداستکباری و در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، بار دیگر نشان دادند که درس مقاومت، بصیرت و ظلم‌ستیزی را به خوبی فراگرفته‌اند و نسل نو در صف مقدم ایستادگی قرار دارد.

در این میان، حضور پررنگ دانش‌آموزان خلیفانی جلوه‌ای ویژه به مراسم بخشیده بود؛ نوجوانانی که حضور در سنگر خیابان و دفاع از ارزش‌های میهن را تداوم همان مسیر علم‌آموزی و تهذیب در کلاس‌های درس می‌دانند و بر حفظ استقلال و آزادی کشور تأکید کردند.

در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان با قرائت بیانیه‌ای ضمن محکومیت جنایات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، پیام روشن اتحاد و همبستگی خود را به دشمنان ایران اسلامی ابراز داشتند و در فضایی حماسی، پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند.