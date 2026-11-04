به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان پنجشنبه ۱۴ آبان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، میهمان شمس‌آذر قزوین خواهد بود.

طلایی‌پوشان آبادانی با یک برد، چهار مساوی و پنج شکست و کسب ۱۷ امتیاز در رده هفدهم جدول قرار دارند و برای بهبود جایگاه خود به دنبال کسب پیروزی در این دیدار هستند.

صنعت‌نفت در ۱۰ مسابقه گذشته پنج گل به ثمر رسانده و ۱۵ گل دریافت کرده است.

شمس‌آذر نیز با هفت گل زده و ۱۲ گل خورده، شرایط مشابهی در جدول دارد.این دیدار در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می‌شود.