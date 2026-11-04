دیدار حساس هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال کشور میان صنعت نفت آبادان و شمس آذر قزوین، با تمرکز بر جدال دو تیم برای فرار از حاشیه سقوط برگزار می‌شود.

تقابل حساس صنعت نفت و شمس آذر؛ جنگ برای فرار از سقوط

تقابل حساس صنعت نفت و شمس آذر؛ جنگ برای فرار از سقوط

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سیروس پورموسوی، سرمربی صنعت نفت آبادان، در نشست خبری پیش از تقابل حساس خود با شمس آذر، با اشاره به حساسیت بالای این دیدار در جدال دو تیم پایین‌جدول، از آمادگی تیمش خبر داد.

او با تأکید بر ضرورت کسب سه امتیاز برای خروج از حاشیه سقوط، اظهار داشت: «با توجه به جایگاه هر دو تیم در جدول، این مسابقه برای ما یک بازی سرنوشت‌ساز است. با وجود اینکه در شرایط ایده‌الی قرار نداریم، اما برای پیروزی باید با تمام توان در زمین بازی کنیم.»

پورموسوی همچنین با نگاهی به زیرساخت‌های فوتبال، به اهمیت ورزش در مدارس اشاره کرد و افزود: «بسیاری از استعداد‌های فوتبال از دل مدارس بیرون آمده‌اند، اما توجه کمتر به این بخش در سال‌های اخیر، بر کیفیت فوتبال کشور تأثیر گذاشته است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد : تیم او با حفظ اتحاد میان بازیکنان و هواداران، برای مقابله با شمس آذر تلاش خواهد کرد.

در سوی دیگر، وحید رضایی، سرمربی شمس آذر قزوین، نیز در نشست خبری پیش از این دیدار، از آمادگی بالای بازیکنان خود خبر داد.

رضایی با اشاره به دشواری تقابل با تیم ریشه‌داری همچون صنعت نفت، گفت: «هدف اصلی ما در این مسابقه، کسب سه امتیاز و شاد کردن هواداران در ورزشگاه سردار است. ما تمام توان خود را برای حفظ این سه امتیاز در خانه به کار خواهیم بست.»

سرمربی شمس آذر همچنین با انتقاد از عملکرد برخی تصمیمات داوری در هفته‌های گذشته، افزود: «اگر تصمیمات داور در برخی لحظات منصفانه‌تر گرفته می‌شد، روحیه بازیکنان ما بسیار بالاتر بود. تصمیمات متفاوت داور می‌تواند روند بازی و روحیه تیم را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.»