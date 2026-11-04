مردم اصفهان امروز بار دیگر در قلب تاریخی شهر گرد هم آمدند تا با حضوری پرشور، یاد شهیدان را گرامی بدارند و فریاد استکبارستیزی را طنین‌انداز کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امروز مردم استان اصفهان با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر نشان دادند با اتحاد و همدلی در مسیر استکبارستیزی ایستاده‌اند.

مسیر راهپیمایی در اصفهان امروز مملو از حضور دانش‌آموزان، فرهنگیان، بسیجیان، خانواده‌های معظم شهدا و دیگر گروه‌های مردمی بود که با سردادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید کردند.

تدوین و تصویر:جواد استکی