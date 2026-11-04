استاندار البرز از آماده‌سازی ۴۶ فرصت سرمایه‌گذاری بی‌نام در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری خبر داد و گفت: با هدف تسریع در جذب سرمایه‌گذار، طرح‌های دارای مجوز در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و روند اجرا نیز با جدیت بیشتری نظارت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مجتبی عبداللهی در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی‌شده پس از طی مراحل اداری و دریافت مجوزهای موردنیاز، آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران هستند تا با انتخاب طرح و انتقال مجوز به نام متقاضی، عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از ظرفیت‌های اقتصادی استان افزود: عملکرد مجموعه‌هایی که در سال‌های گذشته مجوز یا مصوبه اقتصادی دریافت کرده‌اند، در حال ارزیابی است تا میزان پایبندی آن‌ها به تعهدات و مفاد مجوزهای صادرشده مشخص شود.

استاندار البرز تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه انحراف از چارچوب مجوزها، موضوع از طریق دستگاه‌های مسئول و در مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.

عبداللهی همچنین از بررسی درخواست‌های مربوط به ایجاد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کارگروه فنی شورای برنامه‌ریزی خبر داد و گفت: طرح‌های متقاضیان پس از بررسی کارشناسی در این نشست مطرح و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

وی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را از دیگر محورهای این جلسه عنوان کرد و افزود: مطالعات کارشناسی این حوزه طی هفت تا هشت ماه گذشته از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام شده و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها به تصویب رسیده است.

استاندار البرز مدیریت مصرف و بازچرخانی آب، استفاده مجدد از پساب و فاضلاب، بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش کارآمدی در حوزه‌های خدمات شهری، گردشگری و شهرسازی را از محورهای اصلی این برنامه‌ها برشمرد و بر ضرورت استفاده بهینه از منابع موجود تأکید کرد.

عبداللهی خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه باید به تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان منجر شود.

بررسی و تصویب ۹ پرونده مرتبط با مصوبات کارگروه فنی استان ؛ بررسی ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و چگونگی افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف از جمله آب، برق، گاز، گردشگری، شهرسازی و خدمات شهری از دیگر مواردی بود که در هفتمین جلسه کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد.