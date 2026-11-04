شرکت آب و فاضلاب استان یزد با هدف مقابله با بحران کم آبی، تجهیزات کاهنده مصرف را در مراکز پرمصرف نصب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون توسعه و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به سابقه ۱۵ ساله شرکت آبفا در اجرای طرح نصب ادوات کاهنده مصرف آب، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزار قطعه ادوات کاهنده مصرف در مراکز عمومی و پرمصرف نصب شده است.

مخلصی افزود: ادوات کاهنده مصرف شامل شیر‌های چشمی و پدالی، سردوش ها، فلوتر‌های فلاش تانک و رگلاتور‌های سرویس‌های بهداشتی است که به صورت رایگان در مراکز نصب می‌شود.

وی اظهار داشت: بخش عمده‌ای از این تجهیزات در اماکن پرمصرف عمومی همچون مدارس، خوابگاهها، دانشگاهها، بیمارستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نصب شده است.

معاون توسعه و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان یزد همچنین به اجرای طرح ممیزی مشترکان پرمصرف اشاره کرد و گفت: از میان بیش از ۳ هزار اشتراک دولتی در مرکز استان یزد، پایش ۵۰۰ اشتراک پرمصرف در دستور کار قرار دارد که در این بازرسی ها، تمامی بخش‌های مصرفی شامل شیرآلات، کولر‌های آبی و تاسیسات برای کشف نشتی‌ها و مصارف غیرضروری بررسی می‌شود.