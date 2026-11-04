به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صداوسیما، یک دوره مسابقه انتخابی بعدازظهر امروز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد تا تکلیف آخرین سهمیه تیم ملی برای حضور در جام جهانی چین مشخص شود.

مازیار فریدخمامی، سرپرست سازمان تیم‌های ملی کاراته، در همین ارتباط گفت: امروز یک رقابت انتخابی بین چهار کاراته‌کا، محمد بیک‌محمدلو، محمدرضا گیلانپور، حامد اکبری و وهاب شاهمیر برگزار شد و در نهایت بیک‌محمدلو به‌عنوان مسافر رقابت‌های جام جهانی برگزیده شد.

وی افزود: نفر منتخب به همراه مرتضی نعمتی، علی‌اصغر آسیابری، محمود نعمتی، صالح اباذری، مهدی عاشوری، مهدی گنج‌زاده و اسماعیل معتمدی در اردوی آماده‌سازی حضور دارند و تا زمان اعزام به رقابت‌های جام جهانی، زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را دنبال می‌کنند.

فریدخمامی در خصوص ترکیب تیم بانوان نیز گفت: فاطمه‌زهرا سعیدآبادی، مبینا حیدری، مهرنگار احمدی، حنانه صالحی، آتنا محبوب‌بشری و آتوسا گلشادنژاد نفراتی هستند که قرار است در رقابت‌های جام جهانی شرکت کنند. البته گلشادنژاد مصدومیت دارد و در صورت برطرف شدن مصدومیت و رسیدن به شرایط آرمانی به این مسابقات اعزام خواهد شد.

وی ادامه داد: کاتای تیمی بانوان هم با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی راهی هانگژو خواهد شد.

سرپرست سازمان تیم‌های ملی کاراته در ارزیابی رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه اظهار داشت: نفرات به خوبی در این مسابقات شرکت کردند و ارزیابی‌های لازم از کاراته‌کا‌ها انجام شد. امیدواریم در جام جهانی بتوانیم نتایج درخور نام ایران کسب کنیم و نسبت به دوره گذشته جایگاه بهتری به دست بیاوریم.

فریدخمامی در پایان گفت: هدایت تیم‌های ملی در رقابت‌های جام جهانی بر عهده سجاد گنج‌زاده و پگاه زنگنه، سرمربیان تیم‌های ملی خواهد بود.



گفتنی است، دومین دوره جام جهانی تیمی ۲۹ آبان الی بکم آذرماه در هانگژو چین برگزار خواهد شد.