به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ منوچهر خواجه‌دلوئی اظهار کرد: در این طرح به هر سرپرست خانوار ۵۰۰میلیون تومان قرض الحسنه ۲۰ ساله داده می‌شود و مابقی از حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) و کمینه امداد تامین می‌شود.

او افزود: ۲۲۰هزار واحد مسکونی برای دهک یک تا چهار کشور در حال ساخت است و این واحد‌ها در قالب اجرای طرح خانه امید احداث می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران از روند اجرای طرح ۳۰۰واحدی خانه امید در روستای کریم‌آباد شهرستان گرگان بازدید کرد.

امروز ۲هزار ۴۰۰ سند مالکیت واحد‌های مسکونی و ۷۶۰ قطعه زمین رایگان در قالب طرح جوانی جمعیت به گلستانی‌های واجد شرایط واگذار شد.