معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر لزوم یکپارچگی اقدامات اجرایی، خواستار تدوین سند عملیاتی مشترک میان شهرداری، میراث فرهنگی و راه و شهرسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در جریان بازدید میدانی مقامات ملی و استانی از محلات هدف بازآفرینی شهر قزوین، بر ضرورت تدوین و اجرایی‌سازی «طرح اقدام مشترک» جهت تسریع در مداخلات شهری تأکید شد.

یدالله آقایی، معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی، در نشست تخصصی در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه، ضمن ارزیابی ظرفیت‌های بازار تاریخی، خواستار هم‌افزایی میان مدیریت شهری و اداره‌کل راه و شهرسازی برای عملیاتی‌سازی این سند شد.

در ادامه این بازدید، مسائل مربوط به سرعت‌بخشی به اجرای طرح امامزاده حسین (ع) از جمله تأمین مالی و تملک اراضی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم ایفای تعهدات شرکت بازآفرینی در زمینه معادل‌سازی زمین‌ها تأکید گردید.

همچنین ظرفیت‌های اراضی متعلق به شرکت بازآفرینی در محدوده پنبه‌ریسه و سردار، به‌عنوان فرصتی برای ارزش‌افزایی و تأمین منابع مالی در جهت پیشبرد اهداف بازآفرینی شهری مورد توجه قرار گرفت.

در پایان، این سفر به‌عنوان گامی مؤثر در جهت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در بافت‌های فرسوده قزوین ارزیابی شد.