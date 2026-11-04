به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار سید «صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در اجتماع راهپیمایان ۱۳ آبان در مصلای امام خمینی (ره) شهر ایلام با تأکید بر اقتدار دفاعی و آمادگی همه‌جانبه نیرو‌های مسلح اظهار کرد: اگر جنگی دیگر تحمیل شود، پاسخ جمهوری اسلامی ایران کوبنده‌تر و گسترده‌تر خواهد بود و تمامی اهداف و دارایی‌های آمریکا را در فراتر از جغرافیای کنونی منطقه دربر خواهد گرفت.

وی با اشاره به عبور کشور از یکی از مقاطع حساس تاریخی افزود: به برکت رهبری حکیمانه انقلاب اسلامی، ایستادگی ملت و اقتدار نیرو‌های مسلح، از این مرحله دشوار عبور کرده‌ایم و در مسیر پیروزی نهایی قرار داریم.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام درباره تلاش آمریکا برای ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران با اشراف کامل بر تحولات، هرگونه تحرک دشمن را رصد می‌کند و در صورت تکرار تجاوز، سپاه و ارتش پاسخی قاطع، گسترده و فراتر از محدوده جغرافیایی کنونی منطقه خواهند داد.

وی ادعا‌های مکرر رئیس‌جمهور آمریکا درباره شکست و تضعیف ایران را متناقض با واقعیت‌های میدانی دانست و تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، ترامپ از آغاز جنگ در نهم اسفندماه تا مقطع مورد اشاره، ۱۰۶ بار مدعی شکست ایران، ۹۵ بار مدعی نابودی کشور، ۸۸ بار از قریب‌الوقوع بودن توافق، ۷۵ بار از بازگشایی تنگه هرمز و ۱۰ بار از نابودی توان هسته‌ای، موشکی و پهپادی ایران سخن گفته است.

سردار حسینی با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان بر این گذرگاه راهبردی اشراف و تسلط دارد و هرگونه اقدام خصمانه دشمن با پاسخی قاطع و چندبرابری مواجه خواهد شد؛ واقعیت‌های میدانی نیز نشان می‌دهد ادعا‌های آمریکا درباره از بین رفتن توان دفاعی ایران با واقعیت فاصله دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور ادامه داد: با تکیه بر دانش و نبوغ دانشجویان، دانشمندان و متخصصان دفاعی، تجهیزات و توانمندی‌های جدیدی برای دفاع از کشور آماده شده و نیرو‌های مسلح با تمام ظرفیت از وجب‌به‌وجب خاک ایران اسلامی صیانت خواهند کرد.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام، خون شهدا، هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، وحدت ملی و توان دفاعی نیرو‌های مسلح را پشتوانه اقتدار کشور دانست و افزود: همین انسجام و همبستگی ملی، محاسبات دشمن را با شکست مواجه کرده است.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم در این اجتماع اظهار کرد: ملت ایران با حضور آگاهانه و تحمل دشواری‌ها، بار دیگر استقامت و آمادگی خود را برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور به نمایش گذاشت و ثابت کرد که در بزنگاه‌های تاریخی، پشتیبان نظام و مدافع سرزمین خود است.