به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی در دیدار خانواده شهید والامقام محمد شمسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: شهدا، ایثارگران و جانبازان با فداکاری و ازخودگذشتگی، نقش بزرگی در حفظ استقلال، آزادی و امنیت کشور ایفا کردند و صبر و استقامت خانواده‌های آنان شایسته قدردانی است.

وی دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را از اولویت‌های فرماندهی انتظامی شهرستان عنوان کرد و افزود: حضور در جمع خانواده‌های معظم شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های والای آنان، افتخاری ارزشمند برای مجموعه انتظامی است.