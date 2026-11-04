پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی لنگرود با حضور در منزل خانواده شهید والامقام محمد شمسی در شهرستان لاهیجان، با این خانواده معظم دیدار و از صبر و ایثار آنان تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ ارسلان صبحزاهدی در دیدار خانواده شهید والامقام محمد شمسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: شهدا، ایثارگران و جانبازان با فداکاری و ازخودگذشتگی، نقش بزرگی در حفظ استقلال، آزادی و امنیت کشور ایفا کردند و صبر و استقامت خانوادههای آنان شایسته قدردانی است.
وی دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران را از اولویتهای فرماندهی انتظامی شهرستان عنوان کرد و افزود: حضور در جمع خانوادههای معظم شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای والای آنان، افتخاری ارزشمند برای مجموعه انتظامی است.