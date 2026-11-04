همایش ملی «مسئولیت مدنی دولت، دوشنبه ۱۸ آبان‌ ۱۴۰۵ به میزبانی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، همایش ملی «مسئولیت مدنی دولت» روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز در تالار حکمت این دانشگاه برگزار می‌شود.

این همایش با هدف بررسی ابعاد نظری و عملی مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران و نکوداشت مقام علمی استاد فقید حقوق عمومی، زنده‌یاد دکتر مشتاق زرگوش، و با همکاری مجموعه‌ای از نهاد‌ها و سازمان‌های علمی و حقوقی ازجمله معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

هادی صالحی، عضو هیئت‌علمی حقوق دانشگاه شیراز و دبیر اجرایی همایش، با اشاره به اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی کشور بیان کرد: مسئولیت مدنی دولت از مباحث بنیادین و تأثیرگذار در حقوق عمومی است که با موضوعاتی همچون حقوق شهروندی، تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی، جبران خسارت‌های وارده به اشخاص و پاسخ‌گویی نهاد‌های عمومی در قبال اقدامات و تصمیمات خود ارتباطی مستقیم دارد.

در دنیای امروز، با گسترش دامنه وظایف و اختیارات دولت و افزایش نقش نهاد‌های عمومی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بررسی حدود و مبانی مسئولیت دولت در قبال شهروندان بیش از گذشته اهمیت یافته است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: تبیین مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت، بررسی قلمرو و شرایط تحقق آن، واکاوی چالش‌های موجود در قوانین و رویه قضایی و ارائه راهکار‌هایی برای ارتقای نظام جبران خسارت و حمایت مؤثر از حقوق شهروندان از ضرورت‌هایی است که برگزاری چنین رویدادی علمی را توجیه می‌کند.

این همایش می‌تواند زمینه‌ای برای تبادل دیدگاه‌ها و هم‌اندیشی میان استادان دانشگاه، پژوهشگران، حقوقدانان، وکلا و دانشجویان فراهم آورد و به توسعه ادبیات علمی و تقویت مباحث تخصصی در این حوزه کمک کند.

صالحی با اشاره به محور‌های علمی همایش گفت: بررسی مسئولیت مدنی دولت در قوانین و رویه قضایی، مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر و نظریه خطر، مسئولیت مدنی دولت در برابر حق حیات و سلامت شهروندان و دیگر موضوعات تخصصی مرتبط ازجمله محور‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد علمی است. این محور‌ها تلاش دارند ابعاد مختلف مسئولیت دولت را از منظر مبانی نظری، مقررات قانونی، رویه‌های قضایی و مسائل و چالش‌های عملی مورد واکاوی قرار دهند.

وی درباره روند علمی برگزاری همایش توضیح داد: فراخوان ارسال مقاله از بهمن‌ماه سال گذشته منتشر شد و در پی آن، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه حقوق آثار علمی خود را به دبیرخانه همایش ارسال کردند. مقالات دریافتی پس از طی فرایند بررسی و داوری علمی ارزیابی شدند و در نهایت، مقالات برگزیده و پذیرفته‌شده برای ارائه در نشست‌های علمی همایش انتخاب شدند.

بر این اساس، یکی از بخش‌های اصلی برنامه، ارائه و طرح دیدگاه‌های علمی و پژوهشی نویسندگان مقالات پذیرفته‌شده و فراهم کردن فرصت نقد و گفت‌وگوی تخصصی درباره موضوعات مرتبط با مسئولیت مدنی دولت خواهد بود.

عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز نکوداشت استاد فقید حقوق عمومی زنده‌یاد دکتر مشتاق زرگوش را از دیگر ابعاد مهم این رویداد دانست و اظهار کرد: برگزاری این همایش در کنار پرداختن به یک موضوع بنیادین و کاربردی در حقوق عمومی، فرصتی برای پاسداشت مقام علمی و خدمات ارزنده استادانی است که عمر خود را در مسیر آموزش، پژوهش و اعتلای دانش حقوق صرف کرده‌اند. نکوداشت استادان و چهره‌های علمی، علاوه بر پاسداشت میراث علمی آنان، زمینه‌ای برای آشنایی نسل جوان دانشگاهی با تلاش‌ها و دستاورد‌های علمی پیشکسوتان و تداوم مسیر علمی و پژوهشی آنان فراهم می‌کند.

دکتر صالحی در پایان با دعوت از استادان، پژوهشگران، دانشجویان، وکلا و علاقه‌مندان به مباحث حقوقی برای حضور در این رویداد ابراز امیدواری کرد: همایش ملی «مسئولیت مدنی دولت» بتواند با ایجاد فضایی برای تعامل میان دانشگاه و جامعه حقوقی کشور، به طرح دیدگاه‌های نو، شناسایی خلأ‌ها و چالش‌های موجود و تقویت پژوهش‌های کاربردی در حوزه حقوق عمومی کمک کند.

گفتنی است، امکان حضور مجازی علاقه‌مندان نیز فراهم شده است و اطلاعات مربوط به شیوه شرکت مجازی از طریق بارکد درج‌شده در پوستر همایش در دسترس خواهد بود.