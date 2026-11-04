حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان همزمان با تشییع شهدای گمنام

روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امسال نیز صحنه حضور باشکوه مردم و نسل‌های مختلف انقلاب در دفاع از آرمان‌های ایران بود؛ حضوری که با آیین تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام رنگ و بوی ایثار و شهادت به خود گرفت.