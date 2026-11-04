حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان همزمان با تشییع شهدای گمنام
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امسال نیز صحنه حضور باشکوه مردم و نسلهای مختلف انقلاب در دفاع از آرمانهای ایران بود؛ حضوری که با آیین تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام رنگ و بوی ایثار و شهادت به خود گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ راهپیمایان با سردادن شعارهای ضد استکباری بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند. حضور گسترده مردم در این مراسم امسال با تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام همراه بود و فضای معنوی ویژهای به راهپیمایی ۱۳ آبان بخشید.