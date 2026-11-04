وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: دولت برای حمایت از زنجیره بازسازی حمایتی هرمزگان ستاد ملی میناب را راه اندازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سیدرضا صالحی‌امیری در نشست شورای اداری شهرستان میناب افزود: به دستور رئیس جمهور دستکم ۲۲ وزارتخانه و سازمان برای این هدف، آماده خدمت رسانی هستند تا از چرخه بازسازی آسیب‌های جنگ به استانداری هرمزگان کمک کنند.

وی گفت: برای حمایت از این ستاد دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و نهاد‌های اقتصادی، مسئولیت‌های اجتماعی و خیران چهار منبع شناسایی شده برای کمک مالی به ستاد ملی میناب هستند.

صالحی امیری با بیان اینکه از ظرفیت همه استان‌های کشور برای بازسازی مناطق آسیب دیده در سراسر هرمزگان استفاده می‌شود، افزود: طرح جامع توسعه میناب با پیشنهادات استانداری هرمزگان تصویب و همه طرح‌های مصوب در آن اجرا می‌شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: مردم، استاندار هرمزگان و نیروی مسلح پرچم ایران را در شرایط سخت جنگ بالا نگه داشتند و کینه دشمن نیز بخاطر همین موضوع است.

وی با اشاره به اینکه خون شهدا مردم هرمزگان را مقاوم‌تر کرد، افزود: تبدیل شهر میناب بعنوان پایتخت مقاومت ملی کشور در جنگ تحمیلی سوم یک وظیفه است.

صالحی امیری با بیان اینکه انتقام خون فرزندانمان را از مسئولان کاخ سفید می‌گیریم، گفت: میناب با تبار ۷ هزار ساله باید بعنوان میراث ملی ایرانیان تبدیل و ثبت شود.

وی افزود: نخبگان فرهنگی، رسانه‌ای، ورزشی، هنرمندان و شعرای ما باید روایت میناب را به جهانیان منتقل کنیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: همه فرهنگیان، شعرا، خبرگان، ورزشکاران، مسئولان قضایی، مسئولان دولتی و قانون گذاران را بعنوان شهروند افتخاری به میناب دعوت کنید و به آنها شناسنامه میناب بدهید.

صالحی امیری افزود: از سال آینده درس میناب در کتاب‌های درسی ۱۵ میلیون دانش آموز ایرانی تدریس می‌شود.

وی گفت: در زمینه فرهنگی کتاب شعر میناب، کتاب رمان بین المللی میناب در ۴ جلد وکتاب قصه‌های میناب چاپ شده است و به زودی در میناب رونمایی می‌شود.

وزیر میراث فرهنگی افزود: برای پذیرایی و اسکان مسافرانی که از دبستان شجره طیبه میناب بعنوان سند جنایت آمریکا بازدید می‌کنند، زائرسرا ساخته می‌شود.

محمد آشوری استاندار هرمزگان هم گفت: ساخت یادمان بین المللی شهدای دبستان شجره طیبه میناب، سمفونی‌های ماندگار، فیلم‌های مستند و سینمایی جذاب از جمله طرح‌های در دست اجرا، برای گرامی داشت شهدای نهم اسفند ۱۴۰۴ در حمله آمریکای تروریست به دبستان شجره طیبه میناب است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری نیز تدوین برنامه جامع گردشگری برای میناب و نامگذاری روزی به نام میناب در تقویم رسمی کشور را خواستار شد.

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حجه الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی تبدیل دبستان شجره طیبه میناب به موزه مقاومت ملی را از دیگر ظرفیت‌های هرمزگان در زمینه توسعه گردشگری ملی و آیینی نام برد و گفت: برای تحقق آن حمایت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیاز است.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی لازمه توسعه گردشگری در شرق هرمزگان، را اصلاح مبلمان شهری دانست.

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی تقویت زیر ساختی در پنجشنبه بازار میناب، مرمت آثار باستانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی را برای نشاط اجتماعی در شهرستان‌های شرقی هرمزگان و به ویژه میناب ضروری اعلام کرد.