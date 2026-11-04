برای ارتقای امنیت و سرعت بخشی به توسعه شهرستان‌های جنوبی کرمان، نشست تعاملی مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان با فرمانده انتظامی جنوب استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، با راه‌اندازی فرماندهی انتظامی جنوب کرمان، علاوه بر استقرار پلیس‌های تخصصی از جمله پلیس آگاهی، راهنمایی و رانندگی، فتا، امنیت اقتصادی و سایر رده‌های تخصصی و پشتیبانی، واحدهای صدور گذرنامه، گواهینامه و شماره‌گذاری خودرو نیز در این منطقه ایجاد خواهد شد.

در این نشست مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان هم استقلال فرماندهی انتظامی جنوب استان را اقدام مؤثری در حوزه امنیت دانست و امادگی رسانه استانی را برای تعامل بیشتر در راستای توسعه و پیشرفت این منطقه اعلام کرد.

آقای محمدی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان و نیروی انسانی توانمند در جنوب استان افزود مستندسازان و فعالان رسانه‌ای در جنوب می‌توانند چهره واقعی منطقه را در قالب آثار تولیدی مختلف منعکس کنند.