به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی‌نیا گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور و با هدف برخورد با مجرمان تحت تعقیب، مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های مستمر، موفق به شناسایی و دستگیری ۶۷ محکوم متواری شدند.

وی افزود: همچنین در اجرای یک طرح عملیاتی یک‌روزه، ۷ نفر دیگر از محکومان متواری شناسایی و دستگیر شدند. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.