اعضای هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در نشست بررسی ظرفیت‌های مشارکت، بر ضرورت ارتقای کیفیت معماری و سرعت‌بخشی به اجرای طرح‌های پیشنهادی در استان اصفهان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در شانزدهمین نشست کارگروه امور مشارکت سازمان ملی زمین و مسکن، اعضای هیئت‌مدیره با بررسی ظرفیت‌های اراضی استان اصفهان، بر ضرورت تبدیل شدن طرح‌های مشارکتی به الگوهای معماری مدرن تأکید کردند.

در این جلسه ضمن تأکید بر هدف اصلی سازمان در بهره‌برداری مؤثر از اراضی دولتی، از طرح‌های جدیدی همچون طرح آسمان شاهین‌شهر، طرح الوند گلپایگان و طرح‌های آفتاب و ارکیده در این استان رونمایی و بررسی شد.

همچنین دستورالعمل‌های جدید برای ایجاد چارچوبی شفاف جهت تسریع در روند اجرای این طرح‌های مشارکتی در دستور کار قرار گرفت.