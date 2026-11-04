به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی فردا برخی نقاط استان به ویژه نیمه غربی و جنوبی استان شرایط رگبار و رعد و برق وجود دارد.

از اواخر وقت پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده استان در دامنه فعالیت متناوب سامانه بارشی قرار خواهد گرفت که باتوجه به شدت بارش‌ها برای این مدت هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

در این مدت در بعضی ساعات افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، وزش باد گاهی شدید و در برخی نقاط نیز مه و کاهش دید رخ خواهد داد.

باتوجه به میزان بارش‌ها آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها به ویژه در نیمه غربی و جنوی استان مورد انتظار است.

در ۲۴ ساعت گذشته بابارشانی سردترین و کامیاران گرمترین نقاط استان بود.

دمای هوای سنندج فردا نیز بین ۵ تا ۱۶ درجه سانتی گراد در نوسان است.