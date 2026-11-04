معاون هماهنگی خدمات شهری شهرداری فردیس از جمع‌آوری روزانه حدود ۳۰۰ تن زباله در این شهر خبر داد و گفت: عملیات نظافت، رفت‌وروب و نگهداری معابر فردیس به‌صورت شبانه‌روزی و در سه بازه زمانی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، کشاورز ، معاون هماهنگی خدمات شهری شهرداری فردیس در برنامه رادیویی رهیافت صدا و سیمای البرز با اشاره به حجم بالای عملیات خدمات شهری در فردیس اظهار کرد: روزانه حدود ۳۰۰ تن زباله از منازل مسکونی جمع‌آوری و پس از انتقال به ایستگاه میانی، به مرکز دفع زباله حلقه‌دره منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه روزانه حدود هشت میلیون و ۹۶۰ هزار مترمربع از معابر شهری رفت‌و روب می‌شود، افزود: فعالیت پاکبانان از ساعت ۲۱ تا چهار صبح برای جمع‌آوری زباله، از چهار تا ۱۲ ظهر برای رفت‌وروب و از ۱۲ تا ۲۱ شب برای نگهداری و نظافت معابر ادامه دارد.

کشاورز با اشاره به فعالیت ماشین‌آلات تخصصی خدمات شهری از جمله جاروی مکانیزه، جدول‌شور و مخزن‌شور گفت: این تجهیزات نیز از نیمه‌شب وارد چرخه فعالیت می‌شوند و ناظران و کارشناسان دو منطقه خدمات شهری، به‌صورت مستمر وضعیت معابر اصلی و فرعی را پایش می‌کنند.

معاون هماهنگی خدمات شهری شهرداری فردیس، بیرون گذاشتن زباله در ساعات غیرمجاز را از مشکلات این حوزه دانست و افزود: این اقدام علاوه بر فراهم کردن زمینه فعالیت زباله‌گردها، موجب پراکندگی زباله به‌وسیله حیوانات و آلودگی محیط شهری می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه انباشت زباله و جمع‌آوری آن در فردیس وجود ندارد، از شهروندان خواست زباله‌های خانگی را در ساعات تعیین‌شده بیرون بگذارند و مشکلات مربوط به نظافت محلات را از طریق سامانه ۱۳۷ گزارش کنند.

کشاورز همچنین تراکم بالای جمعیت را از عوامل افزایش حجم عملیات خدمات شهری در فردیس برشمرد و درباره ساماندهی دستفروشان گفت: روزبازارها از شنبه تا پنجشنبه در نقاط مختلف شهر فعال هستند و عوامل سد معبر نیز برای ساماندهی دستفروشان و رفع مزاحمت‌های خیابانی اقدام می‌کنند.

وی افزود: با وجود ایجاد بازارچه ویژه دستفروشان در سال ۱۴۰۲ و انتقال تعدادی از آنان به این محل، همچنان برخی افراد در خیابان اصلی فعالیت می‌کنند که ساماندهی آن‌ها به‌صورت موردی در دستور کار شهرداری قرار دارد.