بیت تاریخی امام خمینی (ره) در خمین؛ روایتگر دوران کودکی بنیانگذار جمهوری اسلامی
بیت تاریخی امام خمینی (ره) در قلب بافت تاریخی خمین، خانهای متعلق به خاندان پدری ایشان است که با معماری اصیل ایرانی، بخشی از فضای زندگی و خاطرات دوران کودکی و نوجوانی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را در خود حفظ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خمین زادگاه امام خمینی (ره) در پنجم اردیبهشت ۱۲۸۱ شاهد تولد سیدروحالله موسوی خمینی بود؛ شخصیتی که بعدها با رهبری نهضت اسلامی نقشی مهم در تاریخ معاصر ایران ایفا کرد. امام خمینی (ره) دوران کودکی و بخشی از نوجوانی خود را در خمین سپری کرد و در همین شهر نخستین سالهای زندگی و تحصیل خود را پشت سر گذاشت؛ شهری که امروز بخش مهمی از هویت تاریخی خود را با نام و خاطرات ایشان پیوند داده است. در قلب بافت تاریخی خمین، بیت تاریخی امام خمینی (ره) قرار دارد؛ خانهای با حیاط مرکزی، اتاقهای متعدد، طاقها و معماری اصیل ایرانی که بخشی از فضای زندگی خانواده امام را حفظ کرده است. حجتالاسلام رضوی، مسئول مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)، با اشاره به اهمیت این بنای تاریخی گفت: این خانه از جمله مکانهایی است که خاطرات دوران کودکی و نوجوانی امام خمینی (ره) را در خود جای داده و امروز به عنوان بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی خمین مورد توجه بازدیدکنندگان قرار دارد. بیت تاریخی امام خمینی (ره) امروز یکی از مهمترین جاذبههای فرهنگی و تاریخی خمین است؛ مکانی که بازدید از آن فرصتی برای آشنایی نزدیکتر با فضای زندگی و سالهای نخست عمر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فراهم میکند.