بیت تاریخی امام خمینی (ره) در خمین؛ روایتگر دوران کودکی بنیانگذار جمهوری اسلامی

بیت تاریخی امام خمینی (ره) در قلب بافت تاریخی خمین، خانه‌ای متعلق به خاندان پدری ایشان است که با معماری اصیل ایرانی، بخشی از فضای زندگی و خاطرات دوران کودکی و نوجوانی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را در خود حفظ کرده است.