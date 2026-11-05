کتاب «ناصرالدین»، اثری نو در ادبیات نوجوان است که با نگاهی به وصیت‌نامه شهدا، زندگی پربار شهید ناصرالدین باغانی، دانشجوی دانشگاه امام صادق (ع) و مداح جوان دوران دفاع مقدس را روایت می‌کند تا الگویی ملموس برای جوانان امروز باشد.

محمدتقی عزیزیان زمانه، نویسنده کتاب «ناصرالدین» در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: این اثر با هدف ایجاد ارتباط عمیق میان نسل جدید و شهدای دفاع مقدس تدوین شده است.

وی اظهار داشت: این کتاب با نگاهی به وصیت‌نامه‌های دفاع مقدس، تلاش کرده است شکاف میان نسل امروز و فرهنگ مقاومت را از طریق روایت زندگی یک شهید جوان پر کند.

عزیزیان افزود: «شهید ناصرالدین نمونه‌ای از جوانانی است که توانستند معنویت را با فعالیت‌های اجتماعی و علمی پیوند بزنند.»

وی گفت: «نوجوانان زمانی به سمت کتاب‌ها جذب می‌شوند که شخصیت‌های داستان را شبیه خود بدانند. کتاب ناصرالدین با نمایشِ جوانی و ویژگی‌های هم‌سن‌وسالِ شهید، این امکان را فراهم کرده تا مخاطب نوجوان، با شهدا انس و الفت بگیرد».

کتاب «ناصرالدین» به قلم محمدتقی عزیزیان زمانه در نشر بعثت بیست و هفت منتشر شده و از محصولاتی است که در هفته گذشته راهی بازار نشر شده است.