شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان آذربایجان شرقی از حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان، دستگاههای همکار و رسانه ها در راهپیمایی امروز قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آمده است: سپاس بیکران به درگاه خداوند قادر و متعال که ملت وفادار و مقاوم و بصیر ایران اسلامی در راهپیمایی یوم الله سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی پرشورتر از سالهای گذشته شرکت کرده و بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و جهانخواران زدند و با آرمانهای والای روح خدا و شهیدان خونین بال انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان و قائد شهید اُمت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای و ولی امر مسلمین جهان حضرت امام سیدمجتبی خامنه ای(مدظله العالی) پیمان ناگسستنی بستند.

در ادامه این اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان استان از حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان، دستگاههای همکار و رسانه ها در راهپیمایی امروز قدردانی کردند.