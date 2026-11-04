رئیس جمهور در جلسه تخصصی آمایش هوشمند سرزمین و طرح‌های عمرانی با بیان اینکه ایران از معادن خاک و منابع بسیار ارزشمندی برخوردار است، تصریح کرد: با توجه به شرایط پیچیده کنونی روند مصرف منابع باید بر پایه علم خلاقیت و تدبیر به صورت اصولی مدیریت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مسعود پزشکیان بعدازظهر امروز چهارشنبه 13 آبان‌ماه 1405، در نشست تخصصی «آمایش هوشمند سرزمین و طرح‌های عمرانی» که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در توسعه عمرانی و زیرساختی کشور، از جمله در حوزه‌های کشاورزی و صنعت، اظهار داشت: تمامی طرح‌های عملیاتی و اجرایی باید با برخورداری از چشم‌اندازی روشن و آینده‌نگر طراحی و اجرا شوند تا زمینه افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکردها فراهم شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به روند صدور مجوزهای عمرانی و صنعتی خاطرنشان کرد: در فرآیند صدور مجوزها باید اصل تناسب ظرفیت‌های موجود با شرایط و اقتضائات هر منطقه و سرزمین مورد توجه قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه از چارچوبی مشخص و کارشناسی‌شده پیروی کند. به‌عنوان نمونه، در حوزه تولید داخلی پنل‌های خورشیدی باید ظرفیت‌های داخلی، شرایط موجود و چشم‌انداز آینده این صنعت با دقت بررسی شود.

پزشکیان با بیان اینکه تولید انرژی پاک و تجدیدپذیر می‌تواند امکان ذخیره‌سازی منابع گاز و انرژی برای نسل‌های آینده را فراهم کند، افزود: هر اندازه در مسیر تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر گام برداریم، به همان میزان وابستگی به مصرف سوخت‌های فسیلی کاهش خواهد یافت. ضروری است در این حوزه از تخصص دانشگاهیان و نخبگان بهره بگیریم و مسیر توسعه را به‌گونه‌ای راهبری کنیم که با فراگیر شدن استفاده از انرژی‌های پاک، سطح زندگی و رفاه جامعه نیز ارتقاء یابد.

رئیس جمهور درباره ضرورت جانمایی هدفمند و اصولی شهرک‌های صنعتی نیز یادآور شد: برای توسعه و ارتقای وضعیت عمرانی، صنعتی و کشاورزی کشور باید ظرفیت‌های پیرامونی هر منطقه را به‌درستی شناسایی و لحاظ کنیم. از این‌رو، شهرک‌های صنعتی متناسب با نوع فعالیت و با در نظر گرفتن ارتباط صنایع بالادستی و پایین‌دستی، باید در نقاط مختلف کشور و با بهره‌گیری از دانش متخصصان و استادان دانشگاه جانمایی شوند.

پزشکیان، وضعیت‌سنجی دقیق و اصولی را از الزامات اساسی طرح‌های آمایش سرزمینی برشمرد و با تأکید بر ضرورت انطباق تمامی طرح‌های توسعه‌ای کشور با استانداردهای روز جهان گفت: بهره‌گیری از دانش جهانی و مشورت با مشاوران خارجی می‌تواند به تدوین راهبردهایی واقع‌بینانه، عمیق و مبتنی بر شناخت دقیق شرایط کمک کند. در هر استان، با انجام آمایش دقیق سرزمینی و استفاده از دانش و تجربه جهانی، می‌توان برنامه‌های عملیاتی را با مختصات و دقت بیشتری تدوین و اجرا کرد. برای این منظور، کافی است بدانیم در چه وضعیتی قرار داریم و چه چشم‌اندازی را دنبال می‌کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اجازه استفاده از دانش و ظرفیت مشاوران خارجی از مقام معظم رهبری اخذ شده است، تصریح کرد: امروز سایر کشورها با رویکردها و روش‌های متفاوتی در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت می‌کنند. اگر می‌خواهیم در حوزه توسعه سرزمینی از دیگر کشورها عقب نمانیم، باید بر مبنای اصول اثبات‌شده جهانی حرکت کنیم و بهترین روش‌ها را برای اجرای طرح‌های عملیاتی برگزینیم. تصمیم‌گیری‌ها نباید به برهم خوردن توازن منابع و مصارف در مناطق مختلف منجر شود؛ بنابراین منابع باید به‌درستی، هدفمند و متناسب با نیازها و ظرفیت‌های هر منطقه هزینه شوند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت جلوگیری از بروز جنگ خاطرنشان کرد: باید مانع شکل‌گیری جنگ شویم؛ البته قرار نیست در برابر دشمنان تسلیم شویم و چنانچه بخواهند زورگویی کنند، در برابر آنان خواهیم ایستاد، اما مسیر گفت‌وگو نیز باید همواره باز و فعال باشد. کشور ایران از معادن، خاک و منابع بسیار ارزشمندی برخوردار است و آنچه اهمیت دارد، مدیریت اصولی و بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌هاست. با توجه به شرایط پیچیده کنونی، روند مصرف منابع باید بر پایه علم، خلاقیت و تدبیر به‌صورت اصولی مدیریت شود.

سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در آمایش سرزمینی در ابتدای این نشست خاطرنشان کرد: یکی از موهبت‌ها و دستاوردهای آمایش سرزمینی، آگاهی از محدودیت‌ها و ظرفیت‌های توسعه در کشور است. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد واحدهایی که فعالیت خود را بدون اخذ مجوزهای مرتبط با آمایش سرزمین آغاز کرده‌اند، عموماً با ورشکستگی مواجه شده‌اند؛ در مقابل، واحدهایی که الزامات و ملاحظات آمایش سرزمینی را رعایت کرده‌اند، از ماندگاری و پایداری بیشتری برخوردار بوده اند.