زهرا جعفری نویسنده کتاب «آقامرتضی»، با بازخوانی مسیر پرفراز و نشیب زندگی شهید مرتضی خانجانی، از تبدیل شدن یک نوجوان معمولی به اسوه‌ای ماندگار در میان رزمندگان گردان کمیل می‌گوید.

زهرا جعفری نویسنده کتاب «آقامرتضی»، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: این کتاب بر محوریت دوران کودکی و نوجوانی شهید مرتضی خانجانی تمرکز دارد، علت اصلی تحول بزرگ این شهید، رشد ایشان در مکتب اندیشه امام خمینی (ره) بود.

جعفری افزود: «شهید خانجانی نشان می‌دهد که چگونه یک نوجوان می‌تواند با تکیه بر ایمان، از سطوح پایین شروع کند و طی سالیان متمادی با صبر و تلاش، به درجات بسیار عالی معنوی دست یابد.».

وی گفت: این مسیر بالندگی، تنها یک رشد ساده نبود، بلکه فرایندی بود که منجر به ساختن شخصیتی شد که پس از شهادت نیز همچنان زنده است.

نویسنده کتاب «آقامرتضی» با اشاره به تأثیر ماندگار شهید بر نسل‌های بعدی، خاطرنشان کرد: «تأثیر اخلاقی و معنوی شهید خانجانی چنان عمیق است که رزمندگان گردان کمیل هر ساله با یاد او گرد مزارش جمع می‌شوند. او برای اعضای گردان کمیل، نه تنها یک فرمانده، بلکه یک اسوه بی‌بدیل در ایثار و معنویت بود.»

کتاب «آقامرتضی» به قلم زهرا جعفری، از کتاب‌های جدید انتشارات ۲۷ بعثت است که به تازگی وارد بازار نشر شده است.