در نشست مجمع شورای فرهنگ عمومی استان قزوین، مسئولان ارشد استان بر ضرورت مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تقویت ارزش‌های دینی و تحول در مدیریت فرهنگی با تمرکز بر کمیته‌های تخصصی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نشست مجمع شورای فرهنگ عمومی استان قزوین با حضور نماینده ولی فقیه، مسئولان اجرایی و قضایی استان برگزار شد. در این نشست، موضوعاتی از جمله بحران جمعیت، آسیب‌های اجتماعی و مدیریت فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان، با استناد به پیام رهبر انقلاب، بر اهمیت فرهنگ در مسیر رسیدن به بازدارندگی ملی تأکید کرد.

آیت‌الله مظفری، با اشاره به اینکه جوانان سازندگان آینده کشور هستند، موضوعاتی همچون افزایش جمعیت و ترویج نماز را از اولویت‌های کلیدی دانست.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری منظم ماهانه جلسات شورا در شهرستان‌ها و پیگیری عملیاتی مصوبات تأکید کرد.

در این نشست، دغدغه‌های امنیتی و اجتماعی نیز مطرح شد. مصطفوی‌نیا، رئیس دادگستری قزوین، با هشدار درباره کاهش سن ابتلا به مواد مخدر در میان دانش‌آموزان و نیاز به بررسی دقیق نرخ سقط جنین، خواستار همکاری همه دستگاه‌ها شد.

وی همچنین بر لزوم تدوین مصوبات جدی در حوزه عفاف و حجاب تأکید کرد.

طاهرخانی، فرماندار قزوین، با پیشنهاد تبدیل قزوین به «پایتخت خوشنویسی»، خواستار تعریف «خط قزوین» و استفاده از خوشنویسی در تابلو‌های راهنما و نام کوچه‌ها شد.

از سوی دیگر، امام جمعه البرز، حجت‌الاسلام رضوانی، بر حمایت از زوج‌های نابارور از طریق خیران استان تأکید کرد.

آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با تبیین وظایف شورا، بر لزوم حرکت از رویدادمحوری به سمت حل مسئله تاکید کرد.

وی پیشنهاد کرد: موضوعاتی نظیر سبک زندگی، اقتصاد فرهنگ و هنر، و سواد رسانه‌ای در قالب کمیته‌های تخصصی پیگیری شوند تا از بحران‌های آتی، از جمله بحران جمعیت، پیشگیری شود.