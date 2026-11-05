به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان با اشاره به ماده ۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی گفت: بر اساس این ماده، دارندگان حقیقی و حقوقی وسایل نقلیه موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان تغییر محل اقامت یا فعالیت، نشانی و کد پستی جدید خود را به‌صورت کتبی به مرجع مربوط اعلام کنند.

سرهنگ فتح‌الله نصیریان افزود: به‌روزرسانی اطلاعات نشانی در زمان تعویض پلاک و انجام امور مربوط به وسیله نقلیه، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و موجب تسهیل در ارائه خدمات انتظامی و راهنمایی و رانندگی می‌شود.