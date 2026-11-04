دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش‌وپرورش را اولویت نخست شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن دانست و بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل تربیتی دانش‌آموزان، معیشت و منزلت معلمان، تشکل‌های دانش‌آموزی و مدیریت فضای مجازی تأکید کرد.

ضرورت توجه به معیشت و منزلت معلمان و سبک زندگی دانش‌آموزی

ضرورت توجه به معیشت و منزلت معلمان و سبک زندگی دانش‌آموزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به برگزاری پنجاه‌وهفتمین جلسه شورای راهبری و نظارت فرهنگی و اجتماعی در روز ۱۲ آبان‌ماه، اظهار کرد: در این جلسه دو دستور اصلی شامل بررسی اقدامات وزارت آموزش‌وپرورش در حوزه زیست عفیفانه و عفاف و حجاب و همچنین گزارش وزارت ورزش و جوانان درباره فرهنگ ورزش و سبک زندگی فعال در حوزه ورزش همگانی در دستور کار قرار گرفت.

شکرانی با اشاره به ارائه گزارش وزارت آموزش‌وپرورش درباره اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه زیست عفیفانه و عفاف و حجاب گفت: در دستور نخست جلسه، ادامه اقدامات و تلاش‌های وزارت آموزش‌وپرورش در این حوزه ارائه شد و اعضای ستاد نیز دیدگاه‌ها و نکات خود را درباره آن مطرح کردند.

وی با ارزیابی مثبت از طرح ارائه‌شده افزود: یکی از ویژگی‌های قابل توجه این طرح، محوریت دادن به دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه مشارکت و کنشگری آنان بود. در این برنامه، شخصیت‌ها و نقش‌های مختلفی برای کنشگری دانش‌آموزان تعریف شده و حوزه‌های تربیتی نیز به‌عنوان محور اصلی فعالیت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

شکرانی با اشاره به برخی نکات و پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی اعضای ستاد درباره این طرح بیان کرد: بخشی از دیدگاه‌های اعضا فراتر از موضوع عفاف و حجاب و حوزه تربیتی بود و به مسائل کلان‌تر آموزش‌وپرورش، از جمله معیشت، منزلت و توانمندسازی معلمان اختصاص داشت.

وی با تأکید بر جایگاه آموزش‌وپرورش در سیاست‌گذاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: تأکید دبیرخانه و اعضای جلسه این بود که آموزش‌وپرورش باید اولویت نخست شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه و ستاد‌های مختلف آن باشد. بر همین اساس، لازم است در کنار موضوعات تربیتی و فرهنگی دانش‌آموزان، مسائل و چالش‌های معلمان نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در همین راستا مقرر شد موضوعاتی مانند معیشت و منزلت معلمان از طریق ستاد‌های مرتبط، از جمله ستاد تعلیم و تربیت، پیگیری شود و پس از برگزاری جلسات کارشناسی، جمع‌بندی مباحث در قالب جلسه‌ای مشترک میان ستاد تعلیم و تربیت و ستاد فرهنگی و اجتماعی ارائه شود.

تمرکز بر تشکل‌های دانش‌آموزی، اوقات فراغت و مدیریت فضای مجازی

شکرانی با اشاره به دیگر محور‌های مورد بحث در جلسه پنجاه‌وهفتم گفت: تمرکز بر تشکل‌های دانش‌آموزی، توجه به اوقات فراغت، سبک زندگی دانش‌آموزی و مدیریت فضای مجازی از دیگر موضوعاتی بود که در جریان بررسی برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش مطرح شد.

شکرانی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و گستردگی موضوعات مطرح‌شده، مقرر شد بررسی این مباحث در جلسات آینده ادامه پیدا کند و علاوه بر جلسات عمومی، در قالب جلسات تخصصی و محدودتر نیز ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به دومین دستور جلسه اشاره کرد و گفت: دستور دوم به ارائه گزارش وزارت ورزش و جوانان درباره فرهنگ ورزش و سبک زندگی فعال در حوزه ورزش همگانی اختصاص داشت.

وی افزود: در این بخش قرار بود اقدامات و تلاش‌های وزارت ورزش و جوانان در زمینه مدیریت و ساماندهی فضا‌های ورزشی، به‌ویژه در پارک‌ها، بوستان‌ها و رویداد‌های مختلف، مورد بررسی قرار گیرد؛ با این حال، به دلیل تکمیل نشدن مباحث و گزارش ارائه‌شده، مقرر شد این موضوع در جلسه آینده با اولویت بیشتری دنبال شود.

شکرانی با تأکید بر ضرورت بررسی حکمرانی وزارت ورزش در این حوزه اظهار کرد: در جلسه آینده قرار است نقش و عملکرد وزارت ورزش و جوانان در مدیریت این بخش به‌صورت دقیق‌تر بررسی شود تا مشخص شود آیا برای تقویت اقدامات این وزارتخانه به مصوبه یا حمایت‌های بیشتری نیاز است یا اینکه موانع و اشکالات موجود باید شناسایی و برای رفع آنها راهکار‌هایی از سوی اعضای ستاد پیشنهاد شود.

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای توسعه ورزش همگانی

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش همگانی بیان کرد: در این بخش، اقدامات مناسبی هم در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و هم در حوزه نرم‌افزاری و برنامه‌ریزی صورت گرفته است و برنامه ارائه‌شده نیز از ظرفیت‌های قابل قبولی برخوردار بود.

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول افزود: برای پیشبرد برنامه‌های ورزش همگانی، هم‌افزایی دستگاهی و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف ضروری است. به‌ویژه باید تعامل و همکاری مؤثرتری با حوزه ورزش شهری شکل بگیرد؛ چراکه این بخش می‌تواند از نظر پشتیبانی مالی نیز ظرفیت مناسبی برای توسعه برنامه‌های ورزش همگانی فراهم کند.

شکرانی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد برای تحقق این هم‌افزایی، پیگیری‌های لازم انجام شود و جلسات مشترکی میان دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا هماهنگی‌های مورد نیاز برای تقویت ورزش همگانی و توسعه سبک زندگی فعال دنبال شود.