گروه صنعتی ایران‌ترانسفو در سه سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون دلار انواع محصولات به ترکمنستان صادر کرده است؛ این همکاری با توافق و انعقاد قرارداد تأمین حدود یک‌هزار دستگاه ترانسفورماتور مورد نیاز وزارت انرژی ترکمنستان وارد مرحله تازه‌ای شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی عبداللهی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌ترانسفو، با اعلام این خبر گفت: همکاری نزدیک این مجموعه با ترکمنستان درسه سال گذشته، زمینه صادرات انواع محصولات صنعت برق ایران به این کشور را فراهم کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های صنعتی دو کشور افزود: توافق و قرارداد تأمین ترانسفورماتور‌های مورد نیاز وزارت انرژی ترکمنستان، گام تازه‌ای در گسترش حضور ایران‌ترانسفو در بازار این کشور به شمار می‌رود.

گروه صنعتی ایران‌ترانسفو از تولیدکنندگان اصلی ترانسفورماتور در ایران و بزرگ‌ترین مجموعه ترانسفورماتورسازی خاورمیانه است که انواع ترانسفورماتور‌های توزیع، فوق‌توزیع و قدرت را تولید می‌کند.

توسعه صادرات این محصولات می‌تواند زمینه افزایش سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار صنعت برق کشور‌های منطقه و حضور بیشتر آنها در طرح‌های زیرساختی آسیای مرکزی را فراهم کند.